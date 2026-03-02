NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barrett Business Services-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Barrett Business Services-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Barrett Business Services-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,65 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 536,121 Barrett Business Services-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 888,08 USD, da sich der Wert eines Barrett Business Services-Anteils am 27.02.2026 auf 27,77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,88 Prozent vermehrt.

Barrett Business Services war somit zuletzt am Markt 700,61 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at