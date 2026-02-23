Barrett Business Services Aktie

Barrett Business Services

WKN: 886799 / ISIN: US0684631080

Performance im Blick 23.02.2026 16:04:34

NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barrett Business Services von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Barrett Business Services-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Barrett Business Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Barrett Business Services-Aktie bei 24,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Barrett Business Services-Papier investiert hätte, befänden sich nun 41,068 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 32,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 326,08 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Barrett Business Services belief sich zuletzt auf 830,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

