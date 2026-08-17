NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barrett Business Services von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Barrett Business Services-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Barrett Business Services-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 520,698 Barrett Business Services-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 787,29 USD, da sich der Wert eines Barrett Business Services-Papiers am 14.08.2026 auf 32,24 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 67,87 Prozent.

Alle Barrett Business Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 781,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at