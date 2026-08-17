Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Lohnendes Barrett Business Services-Investment?
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barrett Business Services von vor 5 Jahren verdient
Barrett Business Services-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 520,698 Barrett Business Services-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 787,29 USD, da sich der Wert eines Barrett Business Services-Papiers am 14.08.2026 auf 32,24 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 67,87 Prozent.
Alle Barrett Business Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 781,81 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barrett Business Services Inc.
Analysen zu Barrett Business Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barrett Business Services Inc.
|27,20
|-2,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- Dow schwächer - Techwerte in Grün -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel schwächer. Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zurück. Die US-Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.