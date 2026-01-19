Barrett Business Services Aktie

Barrett Business Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886799 / ISIN: US0684631080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Barrett Business Services-Anlage 19.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Barrett Business Services-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Barrett Business Services-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Barrett Business Services-Aktie bei 43,86 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 227,998 Barrett Business Services-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2026 auf 39,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 891,93 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,08 Prozent verringert.

Insgesamt war Barrett Business Services zuletzt 1,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Barrett Business Services Inc.

mehr Nachrichten