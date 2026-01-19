Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Barrett Business Services-Anlage
|
19.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden Barrett Business Services-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Barrett Business Services-Aktie bei 43,86 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 227,998 Barrett Business Services-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2026 auf 39,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 891,93 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,08 Prozent verringert.
Insgesamt war Barrett Business Services zuletzt 1,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
