Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
|Barrett Business Services-Performance
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03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Barrett Business Services-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 44,04 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Barrett Business Services-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,271 Barrett Business Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Barrett Business Services-Papiers auf 39,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,65 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 11,35 Prozent.
Barrett Business Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 958,81 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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