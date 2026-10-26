NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barrett Business Services-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Barrett Business Services-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 26.10.2025 wurde die Barrett Business Services-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 42,00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,381 Barrett Business Services-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie auf 33,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,10 USD wert. Das entspricht einem Minus von 20,90 Prozent.

Barrett Business Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 803,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at