NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bassett Furniture Industries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bassett Furniture Industries-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 15,47 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investierten, hätten nun 64,641 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.09.2026 1 219,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,87 USD belief. Damit wäre die Investition 21,98 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Bassett Furniture Industries einen Börsenwert von 161,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at