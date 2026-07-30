Bassett Furniture Industries Aktie
WKN: 906816 / ISIN: US0702031040
|Lohnende Bassett Furniture Industries-Investition?
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30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor einem Jahr abgeworfen
Am 30.07.2025 wurden Bassett Furniture Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Bassett Furniture Industries-Papier an diesem Tag bei 16,24 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 615,764 Bassett Furniture Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 019,70 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Anteils am 29.07.2026 auf 19,52 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +20,20 Prozent.
Alle Bassett Furniture Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 172,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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