Bassett Furniture Industries Aktie

Bassett Furniture Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

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Lohnende Bassett Furniture Industries-Investition? 30.07.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Bassett Furniture Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 30.07.2025 wurden Bassett Furniture Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Bassett Furniture Industries-Papier an diesem Tag bei 16,24 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 615,764 Bassett Furniture Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 019,70 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Anteils am 29.07.2026 auf 19,52 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +20,20 Prozent.

Alle Bassett Furniture Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 172,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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