Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bassett Furniture Industries-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Bassett Furniture Industries-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 16,63 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 60,132 Bassett Furniture Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 161,76 USD, da sich der Wert einer Bassett Furniture Industries-Aktie am 25.11.2026 auf 19,32 USD belief. Damit wäre die Investition 16,18 Prozent mehr wert.

Bassett Furniture Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 164,35 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at