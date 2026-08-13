Bassett Furniture Industries Aktie
WKN: 906816 / ISIN: US0702031040
|Lukratives Bassett Furniture Industries-Investment?
|
13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bassett Furniture Industries-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,608 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 841,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,74 USD belief. Damit wäre die Investition um 15,89 Prozent gesunken.
Bassett Furniture Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 169,95 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bassett Furniture Industries Inc.
Analysen zu Bassett Furniture Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bassett Furniture Industries Inc.
|19,63
|-0,56%