Bassett Furniture Industries Aktie

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WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

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Lukratives Bassett Furniture Industries-Investment? 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Bassett Furniture Industries-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bassett Furniture Industries-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 42,608 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 841,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,74 USD belief. Damit wäre die Investition um 15,89 Prozent gesunken.

Bassett Furniture Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 169,95 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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