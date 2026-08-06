NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bassett Furniture Industries-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Bassett Furniture Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bassett Furniture Industries-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Bassett Furniture Industries-Papier bei 17,43 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,737 Bassett Furniture Industries-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 19,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,56 USD wert. Mit einer Performance von +12,56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Bassett Furniture Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 172,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at