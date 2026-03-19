NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bassett Furniture Industries-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bassett Furniture Industries-Aktie Investoren gebracht.

Am 19.03.2023 wurde das Bassett Furniture Industries-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Bassett Furniture Industries-Papier letztlich bei 17,87 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 55,960 Bassett Furniture Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 791,27 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 791,27 USD entspricht einer negativen Performance von 20,87 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bassett Furniture Industries belief sich zuletzt auf 123,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at