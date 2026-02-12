Bassett Furniture Industries Aktie
WKN: 906816 / ISIN: US0702031040
|Bassett Furniture Industries-Investment
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bassett Furniture Industries-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Bassett Furniture Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Bassett Furniture Industries-Aktie an diesem Tag bei 14,26 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investierten, hätten nun 701,262 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.02.2026 auf 15,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 051,89 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,52 Prozent vermehrt.
Bassett Furniture Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 138,73 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
