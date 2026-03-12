Bassett Furniture Industries Aktie

Bassett Furniture Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

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Bassett Furniture Industries-Performance im Blick 12.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Bassett Furniture Industries-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bassett Furniture Industries-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,98 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investierten, hätten nun 6,258 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.03.2026 87,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,00 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 12,39 Prozent.

Zuletzt verbuchte Bassett Furniture Industries einen Börsenwert von 120,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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