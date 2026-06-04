Bassett Furniture Industries Aktie

Bassett Furniture Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

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Performance im Blick 04.06.2026 16:04:03

NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bassett Furniture Industries-Aktien gewesen.

Am 04.06.2025 wurden Bassett Furniture Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,24 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,158 Bassett Furniture Industries-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88,18 USD, da sich der Wert einer Bassett Furniture Industries-Aktie am 03.06.2026 auf 14,32 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 11,82 Prozent eingebüßt.

Bassett Furniture Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 126,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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