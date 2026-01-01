Bassett Furniture Industries Aktie

WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

Lohnende Bassett Furniture Industries-Investition? 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bassett Furniture Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bassett Furniture Industries-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Bassett Furniture Industries-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Bassett Furniture Industries-Anteile 20,08 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investierten, hätten nun 498,008 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 16,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 346,61 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 16,53 Prozent.

Zuletzt verbuchte Bassett Furniture Industries einen Börsenwert von 146,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

