NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bassett Furniture Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bassett Furniture Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 10.09.2021 wurde die Bassett Furniture Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,61 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 509,944 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 265,68 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Papiers am 09.09.2026 auf 18,17 USD belief. Damit wäre die Investition 7,34 Prozent weniger wert.

Bassett Furniture Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 156,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at