Bassett Furniture Industries Aktie
WKN: 906816 / ISIN: US0702031040
|Lukrativer Bassett Furniture Industries-Einstieg?
|
17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Bassett Furniture Industries-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24,66 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investierten, hätten nun 4,055 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,80 USD, da sich der Wert einer Bassett Furniture Industries-Aktie am 16.09.2026 auf 17,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,20 Prozent verringert.
Alle Bassett Furniture Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 149,78 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bassett Furniture Industries Inc.
Analysen zu Bassett Furniture Industries Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bassett Furniture Industries Inc.
|17,49
|0,17%