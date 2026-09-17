Bassett Furniture Industries Aktie

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WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

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Lukrativer Bassett Furniture Industries-Einstieg? 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bassett Furniture Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Bassett Furniture Industries-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 24,66 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investierten, hätten nun 4,055 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,80 USD, da sich der Wert einer Bassett Furniture Industries-Aktie am 16.09.2026 auf 17,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,20 Prozent verringert.

Alle Bassett Furniture Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 149,78 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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