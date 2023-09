NASDAQ Composite Index-Papier Big 5 Sporting Goods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Big 5 Sporting Goods verloren

Vor Jahren Big 5 Sporting Goods-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Big 5 Sporting Goods-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Big 5 Sporting Goods-Anteile bei 12,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 81,633 Big 5 Sporting Goods-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 575,51 USD, da sich der Wert eines Big 5 Sporting Goods-Anteils am 11.09.2023 auf 7,05 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -42,45 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Big 5 Sporting Goods belief sich zuletzt auf 162,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at