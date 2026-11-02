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WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

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Biogen-Performance 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: Hätte sich eine Biogen-Investition von vor 10 Jahren rentiert?

Bei einem frühen Biogen-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Biogen-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 255,22 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Biogen-Aktie investiert hat, hat nun 3,918 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2026 993,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 253,62 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0,63 Prozent vermindert.

Biogen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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