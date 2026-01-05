NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Biogen-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Biogen-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Biogen-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Biogen-Papier 152,21 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,657 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Biogen-Aktie auf 177,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116,83 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 16,83 Prozent.

Zuletzt verbuchte Biogen einen Börsenwert von 26,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at