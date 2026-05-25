NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Biogen von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Biogen-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Biogen-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 125,81 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Biogen-Aktie investiert hat, hat nun 79,485 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 193,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 401,00 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54,01 Prozent zugenommen.

Alle Biogen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at