Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
Lohnende Biogen-Anlage?
|
08.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Biogen von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Biogen-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Biogen-Papier 157,78 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biogen-Aktie investiert, befänden sich nun 0,634 Biogen-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.12.2025 gerechnet (181,30 USD), wäre die Investition nun 114,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,91 Prozent vermehrt.
Biogen wurde am Markt mit 26,54 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
