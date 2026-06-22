NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Biogen von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Biogen-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Biogen-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Biogen-Aktie bei 127,04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,787 Biogen-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.06.2026 auf 196,58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,74 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 54,74 Prozent.

Biogen war somit zuletzt am Markt 28,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at