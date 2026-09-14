NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Biogen-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Biogen gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Biogen-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Biogen-Anteile bei 144,86 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Biogen-Aktie investiert hat, hat nun 0,690 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 149,90 USD, da sich der Wert eines Biogen-Anteils am 11.09.2026 auf 217,15 USD belief. Damit wäre die Investition um 49,90 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Biogen eine Marktkapitalisierung von 32,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at