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Biogen Aktie

Biogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

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Rentabler Biogen-Einstieg? 30.03.2026 16:05:03

NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Biogen von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Biogen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Biogen-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 138,37 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Biogen-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,723 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.03.2026 gerechnet (183,84 USD), wäre die Investition nun 132,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,86 Prozent vermehrt.

Alle Biogen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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