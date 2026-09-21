Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Frühe Anlage
|
21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biogen von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Biogen-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Biogen-Anteile bei 258,93 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biogen-Aktie investiert, befänden sich nun 3,862 Biogen-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 832,27 USD, da sich der Wert einer Biogen-Aktie am 18.09.2026 auf 215,50 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 16,77 Prozent.
Biogen war somit zuletzt am Markt 31,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biogen Inc
Analysen zu Biogen Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Biogen Inc
|190,06
|0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.