Biogen Aktie

Biogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

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Frühe Anlage 21.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biogen von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Biogen-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Biogen-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Biogen-Anteile bei 258,93 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biogen-Aktie investiert, befänden sich nun 3,862 Biogen-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 832,27 USD, da sich der Wert einer Biogen-Aktie am 18.09.2026 auf 215,50 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 16,77 Prozent.

Biogen war somit zuletzt am Markt 31,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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