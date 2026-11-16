Biogen Aktie

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WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

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Biogen-Investition 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biogen-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Biogen-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Biogen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 229,46 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,436 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,43 USD, da sich der Wert eines Biogen-Anteils am 13.11.2026 auf 253,40 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,43 Prozent erhöht.

Biogen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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