Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Biogen-Investition
|
16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biogen-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Biogen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 229,46 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,436 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,43 USD, da sich der Wert eines Biogen-Anteils am 13.11.2026 auf 253,40 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,43 Prozent erhöht.
Biogen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biogen Inc
Analysen zu Biogen Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Biogen Inc
|230,40
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag ab. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.