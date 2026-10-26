Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Langfristige Anlage
|
26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biogen-Investment von vor 5 Jahren verloren
Die Biogen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Biogen-Papier bei 271,12 USD. Bei einem Biogen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,369 Biogen-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 250,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -7,54 Prozent.
Biogen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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