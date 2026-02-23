Biogen Aktie

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

Lohnender Biogen-Einstieg? 23.02.2026 16:04:34

NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biogen von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Biogen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Biogen-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Biogen-Aktie an diesem Tag 238,40 USD wert. Bei einem Biogen-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,195 Biogen-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Biogen-Aktie auf 192,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 805,50 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,45 Prozent verringert.

Biogen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

