Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Biogen-Investmentbeispiel
|
02.02.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biogen von vor einem Jahr verdient
Am 02.02.2025 wurde die Biogen-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Biogen-Anteile bei 143,93 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biogen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,948 Biogen-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Biogen-Aktie auf 179,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 249,84 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 24,98 Prozent.
Der Börsenwert von Biogen belief sich zuletzt auf 26,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biogen Inc
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biogen von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
26.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Biogen öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
14.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.01.26
|Handel in New York: S&P 500 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)