NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biogen von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Biogen-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 02.02.2025 wurde die Biogen-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Biogen-Anteile bei 143,93 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biogen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,948 Biogen-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Biogen-Aktie auf 179,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 249,84 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 24,98 Prozent.

Der Börsenwert von Biogen belief sich zuletzt auf 26,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at