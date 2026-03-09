Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Profitables Biogen-Investment?
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Biogen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Biogen-Aktie betrug an diesem Tag 258,99 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,386 Biogen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Biogen-Aktie auf 184,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,62 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Biogen belief sich zuletzt auf 27,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biogen Inc
|
09.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht am Freitagmittag Verluste (finanzen.at)
|
02.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Biogen-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
|
23.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biogen von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
19.02.26
|Biogen-Aktie schwächelt: Alzheimer-Mittel Lecanemab erleidet Rückschlag (dpa-AFX)
Analysen zu Biogen Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Biogen Inc
|161,55
|1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.