NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Biogen-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Biogen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Biogen-Aktie betrug an diesem Tag 258,99 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,386 Biogen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Biogen-Aktie auf 184,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,62 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Biogen belief sich zuletzt auf 27,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at