Biogen Aktie

Biogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Biogen-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Biogen-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Biogen-Anteile an diesem Tag 282,13 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,544 Biogen-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (216,03 USD), wäre die Investition nun 765,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,43 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Biogen eine Marktkapitalisierung von 31,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Biogen Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Biogen Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Biogen Inc 190,72 0,40% Biogen Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX dreht ins Minus -- Wall Street fester -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendiert derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen