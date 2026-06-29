Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Langfristige Performance
|
29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Die Biogen-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Biogen-Anteile an diesem Tag 282,13 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,544 Biogen-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (216,03 USD), wäre die Investition nun 765,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,43 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Biogen eine Marktkapitalisierung von 31,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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