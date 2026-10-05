Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Biogen-Performance
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 10 Jahren bedeutet
Biogen-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 285,08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Biogen-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,351 Biogen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (219,88 USD), wäre die Investition nun 77,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,87 Prozent verringert.
Biogen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 32,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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