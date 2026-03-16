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Biogen Aktie

Biogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

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Lukrative Biogen-Anlage? 16.03.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Biogen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.03.2021 wurde die Biogen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Biogen-Aktie betrug an diesem Tag 259,92 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,847 Biogen-Aktien im Depot. Die gehaltenen Biogen-Aktien wären am 13.03.2026 698,48 USD wert, da der Schlussstand 181,55 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30,15 Prozent eingebüßt.

Biogen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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