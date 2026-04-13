Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Lohnende Biogen-Investition?
|
13.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biogen von vor 5 Jahren bedeutet
Die Biogen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 266,19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 37,567 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.04.2026 auf 172,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 497,99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 35,02 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Biogen eine Börsenbewertung in Höhe von 25,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biogen Inc
|
13.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biogen von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
06.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.04.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.04.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
06.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.04.26
|NASDAQ-Handel: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
02.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Biogen Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Biogen Inc
|149,60
|1,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.