NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biogen von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Biogen eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Biogen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 266,19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 37,567 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.04.2026 auf 172,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 497,99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 35,02 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Biogen eine Börsenbewertung in Höhe von 25,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at