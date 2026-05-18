Biogen Aktie

Biogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

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Frühe Investition 18.05.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Biogen von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Biogen-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Biogen-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Biogen-Aktie an diesem Tag 243,28 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,111 Biogen-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 793,12 USD, da sich der Wert eines Biogen-Anteils am 15.05.2026 auf 192,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,69 Prozent verringert.

Am Markt war Biogen jüngst 28,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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