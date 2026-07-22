NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Biomarin Pharmaceutical-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 93,58 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,686 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 59,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 632,72 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 36,73 Prozent gleich.

Der Marktwert von Biomarin Pharmaceutical betrug jüngst 11,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at