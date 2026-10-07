Biomarin Pharmaceutical Aktie

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WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013

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Hochrechnung 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Biomarin Pharmaceutical-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Biomarin Pharmaceutical-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Biomarin Pharmaceutical-Anteile bei 77,14 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,296 Biomarin Pharmaceutical-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 72,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,22 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27,12 Prozent verringert.

Biomarin Pharmaceutical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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