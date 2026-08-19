NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurde das Biomarin Pharmaceutical-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 91,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 108,707 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 282,31 USD, da sich der Wert einer Biomarin Pharmaceutical-Aktie am 18.08.2026 auf 66,99 USD belief. Mit einer Performance von -27,18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Biomarin Pharmaceutical betrug jüngst 12,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at