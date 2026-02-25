Biomarin Pharmaceutical Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Biomarin Pharmaceutical-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 81,76 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,231 Biomarin Pharmaceutical-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 24.02.2026 765,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,62 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 23,41 Prozent.
Biomarin Pharmaceutical wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,08 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
