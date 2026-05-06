NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Biomarin Pharmaceutical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Biomarin Pharmaceutical-Anteile an diesem Tag bei 59,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Biomarin Pharmaceutical-Papier investiert hätte, hätte er nun 167,673 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 926,89 USD, da sich der Wert eines Biomarin Pharmaceutical-Papiers am 05.05.2026 auf 53,24 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 10,73 Prozent.

Insgesamt war Biomarin Pharmaceutical zuletzt 10,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at