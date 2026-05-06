Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Lohnende Biomarin Pharmaceutical-Investition?
|
06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde die Biomarin Pharmaceutical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Biomarin Pharmaceutical-Anteile an diesem Tag bei 59,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Biomarin Pharmaceutical-Papier investiert hätte, hätte er nun 167,673 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 926,89 USD, da sich der Wert eines Biomarin Pharmaceutical-Papiers am 05.05.2026 auf 53,24 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 10,73 Prozent.
Insgesamt war Biomarin Pharmaceutical zuletzt 10,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biomarin Pharmaceutical Inc.
Analysen zu Biomarin Pharmaceutical Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Biomarin Pharmaceutical Inc.
|46,12
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.