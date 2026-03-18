NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Biomarin Pharmaceutical-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Biomarin Pharmaceutical-Aktie 91,67 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hat, hat nun 10,909 Anteile im Depot. Die gehaltenen Biomarin Pharmaceutical-Aktien wären am 17.03.2026 611,43 USD wert, da der Schlussstand 56,05 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,86 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Biomarin Pharmaceutical belief sich zuletzt auf 10,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at