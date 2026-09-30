Biomarin Pharmaceutical Aktie

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WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013

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Biomarin Pharmaceutical-Performance 30.09.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Biomarin Pharmaceutical-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Biomarin Pharmaceutical-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 88,48 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert, befänden sich nun 113,020 Biomarin Pharmaceutical-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Biomarin Pharmaceutical-Papiers auf 59,87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 766,50 USD wert. Damit wäre die Investition um 32,33 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Biomarin Pharmaceutical einen Börsenwert von 11,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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