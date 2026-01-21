NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 21.01.2023 wurden Biomarin Pharmaceutical-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 110,75 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 90,293 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 56,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 084,42 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 49,16 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Biomarin Pharmaceutical betrug jüngst 10,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at