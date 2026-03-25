Biomarin Pharmaceutical Aktie

Biomarin Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013

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Profitables Biomarin Pharmaceutical-Investment? 25.03.2026 16:04:13

NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Biomarin Pharmaceutical-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74,76 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 133,761 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Biomarin Pharmaceutical-Aktie auf 54,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 235,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,65 Prozent verringert.

Der Marktwert von Biomarin Pharmaceutical betrug jüngst 10,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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