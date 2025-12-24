Biomarin Pharmaceutical Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Biomarin Pharmaceutical-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 104,34 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 95,841 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.12.2025 5 859,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,14 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 41,40 Prozent.
Der Börsenwert von Biomarin Pharmaceutical belief sich jüngst auf 11,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
