NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie Investoren gebracht.

Die Biomarin Pharmaceutical-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 99,01 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert, befänden sich nun 101,000 Biomarin Pharmaceutical-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Biomarin Pharmaceutical-Aktie auf 55,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 602,46 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43,98 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Biomarin Pharmaceutical einen Börsenwert von 10,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at