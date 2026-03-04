Biomarin Pharmaceutical Aktie
WKN: 924801 / ISIN: US09061G1013
|Frühe Investition
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Biomarin Pharmaceutical-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86,67 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Biomarin Pharmaceutical-Papier investiert hätte, befänden sich nun 115,380 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 58,53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 753,20 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 753,20 USD entspricht einer negativen Performance von 32,47 Prozent.
Der Biomarin Pharmaceutical-Wert an der Börse wurde auf 11,49 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biomarin Pharmaceutical Inc.
Analysen zu Biomarin Pharmaceutical Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Biomarin Pharmaceutical Inc.
|51,78
|-0,27%