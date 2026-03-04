NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Biomarin Pharmaceutical-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86,67 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Biomarin Pharmaceutical-Papier investiert hätte, befänden sich nun 115,380 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 58,53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6 753,20 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 753,20 USD entspricht einer negativen Performance von 32,47 Prozent.

Der Biomarin Pharmaceutical-Wert an der Börse wurde auf 11,49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at