NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: Hätte sich eine Blackbaud-Anlage von vor 3 Jahren gerechnet?

Wer vor Jahren in Blackbaud-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Blackbaud-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 61,80 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Blackbaud-Aktie investierten, hätten nun 1,618 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 100,66 USD wert. Mit einer Performance von +0,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Blackbaud betrug jüngst 2,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at